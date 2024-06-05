2024東石海之夏將於7月20、21日，27及28日兩周末，在嘉義東石漁人碼頭熱情登場，自5月17日公布活動日期後，網路上引起粉絲們的關注及討論，紛紛在臉書上許願歌手名單，今5日文化觀光局搶先公布完整卡司名單，宣布今年演唱會將由超人氣團體「告五人」、「玖壹壹」等10組藝人輪番上陣，嗨翻東石。

東石海之夏重磅邀請兩大人氣團體告五人、玖壹壹（圖片來源：嘉義縣文觀局提供）

嘉義縣文觀局表示，海之夏首度提早公布卡司名單，希望讓粉絲們能夠提早規劃嘉義追星之旅，今年重磅邀請兩大人氣團體告五人、玖壹壹，億級人氣樂團告五人光是尾牙期間就受邀演唱超過200場，人氣魅力指數爆棚；本土流行天團玖壹壹睽違5年再次登上海之夏舞台，每首經典都讓人琅琅上口，歡迎粉絲們來到現場，讓海之夏演唱會變成超大型戶外KTV。

第六屆金曲獎台語歌后張秀卿，將帶來年度最新專輯「我是女王」的新歌（圖片來源：嘉義縣文觀局提供）

卡司名單包括榮獲第六屆金曲獎台語歌后張秀卿，將帶來年度最新專輯「我是女王」的新歌；獲得第18屆KKBOX音樂風雲榜年度風雲歌手獎的張若凡，不只是校園人氣歌手，2023年更成為國際數位串流平台Spotify EQUAL封面人物。

第18屆KKBOX音樂風雲榜年度風雲歌手獎的張若凡（圖片來源：嘉義縣文觀局提供）

被受封「療癒女聲」且擁有百萬直播人氣的楊淨宇，將帶來溫暖療癒的歌聲；三度入圍台語金曲歌后的吳淑敏、近期剛推出全新單曲「得拯救」的林道遠、橫跨中台雙聲帶創作的忒修斯、以及鹿洐人、李晉瑋等知名藝人，熱門歌曲連發，讓鄉親聽得過癮。

三度入圍台語金曲歌后的吳淑敏（圖片來源：嘉義縣文觀局提供）

文觀局提到，今年活動保證精采可期，更多活動訊息將陸續公佈，請鎖定「東石海之夏」臉書粉絲專頁及嘉義縣文化觀光局官網 https://tbocc.cyhg.gov.tw/ 。