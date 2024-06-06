屏東縣議會6日開議，縣議員曾義雄、許展維、陳揚都針對警察局交通罰鍰預算連3年超收上億元一事進行質詢，曾怒斥警方「精準的執法把人民當提款機」，許則稱不見警方把超收款項用在改善交通安全的設備上，陳也質疑警方年年超收卻遲遲不建置「違規簡訊系統」，讓民眾連續受處罰。

曾義雄在質詢時提出屏東縣政府警察局2021年至2023年交通罰鍰的預算數、決算數以及超收款項，而從數據中可看出，警方連續3年都超收上億元，且是逐年遞增，對此，曾義雄不滿指出，警察局是營利單位還是國營單位，「精準執法把人民當提款機」。

曾義雄怒斥，這種精準執法讓人民心驚膽顫，且依法規定，縣市政府的罰鍰收入，至少要提撥12％作為交通執法與交通安全改善經費，試問屏東縣警察局做在哪裡？

許展維也附和道，開罰交通違規的收入，應該要用在交通號誌還有照明設備的補強，但很多民眾向他反映，很多交通標誌在夜間都顯示不清，導致他們沒看到而違規被開罰單，這對民眾來說是很不公平的。

陳揚也質疑，警察局每年都超收罰單，卻不願拿來建置可讓民眾避免被連續處罰的簡訊通知？他說，違規簡訊系統建置是民眾殷殷期盼的政策，很多民眾的交通違規並非是故意的，有人就是不知道哪裡有科技執法，所以不斷被處罰。

陳揚進一步指出，在去年的會期，他就有提出這項建議，當時縣長周春米有答應，且警察局也表示將研議，但至今遲遲未見任何動作。

對此，屏東縣警察局長戴台㨗指出，經研議，違規簡訊系統的建置預算約80萬元，一年維修費約8萬元，但因目前人力不足，建置的意義不大，以去年逕舉數目48萬件來看，透過現有人力去處理這些案件數，一人要處理1萬7000件，處理1件需45天，而即使處理完馬上告知民眾，但民眾3天後就會收到紅單，所以這個功能性真的不大。

但戴台㨗強調，會持續設法如何增加人力或透過其他方式，以縮短作業時間，盡早提醒通知民眾，免於連續受罰。

至於交通安全改善部分，戴台㨗也表示，將盤點全縣交通號誌及相關照明設備有無缺失，做進一步改善。