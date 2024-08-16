最後，日經收在38,062.67點，飆升1,336.03點或3.64%，重回3萬8大關，不只單日漲幅創今年以來第2大，飆漲超過8%的周線漲幅，也創2020年4月以來最大。東證收2,678.6點，也大漲77.85點或2.99%。

分析師表示，日股正從上周大幅下修的泥淖中走出，但還是要觀察美國8月的非農就業報告，公布此報告之前，股市還是充滿著不定數。所以，就算盤勢反轉出現拋售現象，也不是很意外的事。

受到費城半導體指數暴漲近5%激勵，日本大型晶片類股也大漲相互呼應，例如，東京威力科創暴漲4.83%，愛德萬測試更是飆升6.83%。因日圓匯價暫時走貶，故豐田汽車大漲3.27%，本田也大漲2.42%。

8月5日時，日經指數曾雪崩式狂跌超過12%，創下自黑色星期一以來最大單日跌幅。之後，經過幾日大漲後跌幅也漸漸收斂，但目前還是遠低於7月中旬曾創下的歷史高點42,426.77點。

權值股當中，快時尚大廠迅銷暴漲6.16%，軟體銀行也大漲3.21%。金融類股中，日本最大的金融集團三菱日聯大漲3.33%，瑞穗金融也大漲3.35%。海運族群的商船三井漲0.83%，日本郵船漲1.03%，川崎汽船也大漲2.36%。