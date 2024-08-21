此報告指出，21日收在37,951點的日經指數，最晚在今年底之前，可望先漲5.4%重回40,000點大關，然後估到明年6月底，再漲到42,000點，最晚在2025年底前，來到新高紀錄42,500點。

倫敦證券交易平台IG認為，日經股價還是具有吸引力，加上日本利率不高，以及日企的公司治理改革有進步。在日本央行持續調升利率，以及全球市場波動加大之下，日經指數可能在2024年結束之前再次回檔。

在一天天接近今年底之下，日圓兌美元的匯價會到什麼位置，情勢會愈來愈明顯，故預期日圓走勢的影響力有限。7月11日，日經指數一度飆升到史無前例的42,426.77點，之後，因日圓從1986年底以來最低的價位大幅反彈升值，日經便開始大幅向下修正。

日本央行出人意料地轉為強硬立場後，交易員都把以日圓融資的套利交易平倉。日前，美國經濟看似進入衰退階段，外界也臆測聯準會將會實施降息政策來救景氣。

T&D資產管理公司表示，股價已下跌，看似應該被低估，預估短期內不會再次出現下修。做短線的投資人，像是只看1年的可能不會買進，但長線的可能會在這次大規模回檔時進場買入。