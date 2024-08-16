博幼社會福利基金會攜手食品集團至偏鄉舉行營養教育營，帶著南投縣信義鄉同富國小學童認識大花咸豐草、龍葵等可食用野菜，由在地餐廳慢午廚房主廚松芳古指導學童製作健康餐食，讓學童認識家鄉物產並學習營養知識，並把正確的飲食觀念帶回家與部落。

博幼社會福利基金會陳有蘭中心指出，他們為南投信義鄉學童提供課後輔導長達22年，觀察到參加課輔的學童常因為課後肚子餓，導致注意力不佳，影響學習效果，加上部落很多都是隔代教養，學童常以麵包、零食果腹，因此有營養攝取不均衡的狀況，攜手佳格食品集團在暑假舉行營養教育營。

營隊將信義鄉特色資源融入課程推動食農教育，與在地畢桑拉范溫室農業合作，讓學童穿梭田間親自採摘番茄等食材，邀請擅長野食入菜的在地餐廳慢午廚房主廚松芳古，親自教導學童認識大花咸豐草、龍葵等可以食用野菜，再用在地食材、野菜等烹煮健康餐點。

參加營隊的學童小凱說，他在主廚的教導下烹煮豆菇燉飯，真的好好吃，沒想到自己也可以煮出這麼美味的料理。另一名學童小霜則認為，沒想到隨便長在路邊看似不起眼的雜草，經過烹調可以這麼美味。

松芳古表示，野菜是布農族的命脈，野菜的知識和利用在布農族傳統文化上十分重要，很感謝博幼與佳格食品集團舉行營養教育營，透過營隊讓學童了解自身家鄉文化，從實做中學習正確的營養觀念及烹飪能力，更能把正確的飲食觀念帶回家與部落。