卓榮泰下午到馬太鞍部落，沒有致詞，跟豐年祭原住民盟友致意。（王志偉攝）

卓榮泰來到太巴塱部落致意。（王志偉攝）

花蓮近月因天災鐵路頻出狀況，行政院長卓榮泰日前承諾要搭火車走一趟「看它是不是夠安全」，不過多次花蓮行前，卻都因鐵路突發意外取消。卓榮泰今天終於搭上火車到花蓮，雖然早上東線鐵路又傳列車撞石頭狀況，但仍不影響卓揆行程。卓說，沿途行車很舒適平穩，「會睡著」，要大家多來花蓮玩。

行政院長卓榮泰5月上任，就到花蓮視察舊蘇花隧道工程，之後兩次到花蓮視察地震後重建進度，因台鐵列車在花蓮秀林鄉和仁段撞擊溢流土石意外，卓揆因此致歉，並允諾「要親自走這一趟，看它是不是夠安全」，不過幾次行程仍因鐵路狀況而取消，直到今天第4趟花蓮行，終於搭上火車。

卓榮泰今由交通部長李孟諺陪同，搭上418自強號3000型列車，中午12時05分抵達花蓮車站，公開行程下午到光復阿美族族太巴塱、馬太鞍朗兩大部落豐年祭作客，晚上到花蓮縣立田徑場觀賞台灣木蘭足球聯賽，本日賽程為花蓮女足v.s.台中藍鯨。

卓榮泰下午先到馬太鞍部落，他受訪表示，這趟火車很舒適很平穩到「睡著了」，媒體問之後是否每個月都搭火車到花蓮，卓笑說，保持這樣的行車品質，如果交通都很順暢，隨時要來就來。

卓榮泰也在臉書貼文：「我一直牢記要坐火車到花蓮的承諾，今天終於能夠實踐約定。這條平安回家的路，我們一起走！感謝所有台鐵工程人員的辛苦，也希望更多鄉親能安心回家，大家多來花蓮玩」！