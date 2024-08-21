全聯慶祥慈善事業基金會執行長張宜君（左）捐贈市價140萬元物資，由芥菜種會執行長李肇家代表受贈。（王志偉攝）

全聯慶祥基金會3月捐贈的一批上百萬元生活物資，碰上0403花蓮強震，這批物資有如即時與，由芥菜種會人員透過火車運送到和平村，幫助災民。（芥菜種會提供／王志偉花蓮傳真）

全聯慶祥慈善事業基金會今年3月捐贈一批市價逾140萬元的生活物資給基督教芥菜種會，4月3日花蓮發生大地震，因為路斷，秀林鄉和仁等部落差點斷糧，這批物資如及時雨，助災民度難關。因為災後復建延到今天才舉辦捐贈儀式，和平村長董蓮怡說，災後和平成孤島，村民採買、就醫都是問題，她盼全聯能到和平村開店，方便村民購物，遇到天災來時也能採購以備不時之需。

出生地花蓮的全聯慶祥基金會執行長張宜君說，她對花蓮有很深感情，0403地震後總公司捐出1000萬元給賑災基金會，慶祥也撥出1000萬元救助金幫助557個受災戶，很感謝芥菜種會在救災過程的整合與努力，透過火車把物資送入和仁部落，幫助災民，希望外界都能關注花蓮受災情況，重建家園。

因接連遭地震、颱風侵襲，和平村的和仁部落瀕臨斷糧，和平村長董蓮怡說，這次天災讓和平村成孤島，很感謝全聯、芥菜種會協助，冒著土石流的危險，透過火車運送第一批物資進村，她說部落資源少，天災時當地超商很快被「搶購一空」，她期望全聯能到和平村開店，方便平日採買，也能讓村民備妥物資。

芥菜種會執行長李肇家表示，這批物資送到花蓮，有如及時雨，幫助強震受災戶的和仁部落等地居民，災後，芥菜種會透過「以工帶振」帶出振興、振作的機會，幫助受災失業民眾；截至7月底，以工帶振提供逾7000小時工作時數，賺得收入並且能自立生活，並從困境中重拾力量。

全聯捐贈這批物資有，高湯粥、八寶粥、長者尿布和紅燒肉調理包等生活補給品，基督教芥菜種會援助風災、強震影響的災民，以及道路中斷受困的和仁部落等，也會分送到芥菜種會全台10個儲糧點備災。