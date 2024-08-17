行政院日前坦承北部確實電力不足，去年供需差距約200億度，要透過南電北送或中電北送。國民黨團書記長洪孟楷直指，過去8年除了「口號自我催眠，什麼也沒做」才是最大問題。北部人口約占總人口一半，一半人口用電不足還說不缺電？連執政也要分南北？

洪孟楷表示，能源議題一直受大家關注，行政院終於承認北部缺200億度，痛批民進黨執政連缺電都要分南北？莫名其妙。最大問題是過去8年，除了自我催眠一直講不缺電外，沒有任何北部的因應措施，只有不斷把核電廠關掉，這樣做法當然就是確定缺電愈來愈嚴重，民進黨政府還不承認錯誤的能源政策嗎？

洪孟楷續指，再者，桃園以北有包括基隆40萬、台北260萬、新北400萬、桃園230萬，加起來總共近千萬的人口數，約台灣總人口的一半，一半的人的用電是不足的，還好意思誇口說全台不缺電？民進黨執政下發展分南北、選舉分南北，連缺不缺電也要分南北，真是夠了。

洪孟楷痛批，過去問到能源議題，就只會一再跳針重複講台灣不缺電，但事實擺在眼前，過去8年沒有因應北部缺電的超前部署，這才是現在最荒謬的地方，台灣面臨到產業發展、國人用電需求的現況，還要死抱著非核家園神主牌？不願正視問題向國人道歉，這才是民進黨執政下意識形態誤國的真正問題。

對於陳世凱點名台中市長盧秀燕，指責其反對「中電北送」的立場，加劇了北部的電力短缺問題。對此，洪孟楷也在臉書發文，強烈批評民進黨政府過去8年來在能源政策上的不作為。

洪孟楷指出，民進黨一再聲稱台灣不缺電，但事實是北部地區的電力供應問題日益嚴峻，缺乏超前部署的因應措施。洪孟楷認為，民進黨政府執著於關閉核電廠，卻未提出替代方案，這種做法導致北部缺電問題越來越嚴重，民眾的生活和產業發展都受到影響。

洪孟楷進一步抨擊民進黨政府在能源政策上的南北分歧。他指出，桃園以北的基隆、台北、新北、桃園等地，共有近千萬人口，約占全台總人口的一半，這些地區的用電需求未被有效滿足，卻仍被政府宣稱「全台不缺電」。洪孟楷批評這種說法與現實脫節，呼籲民進黨政府應該正視問題，承認錯誤的能源政策，並向國人道歉。

洪孟楷強調，面對產業發展與國人用電需求的現況，政府應該放下意識形態，實事求是地解決能源問題，為全台人民提供穩定的電力保障。他呼籲政府採取更為務實的能源政策，確保未來不再發生電力供需失衡的情況。