凱基優選台灣AI 50 ETF 基金(00952) 預定經理人施政廷表示，除了AI PC、AI手機，更多AI終端應用已經開始成形落地中，舉凡智慧城市、資安防護、智慧農業、道路安全監控，或是自動化工業流程，都屬於AI應用的範疇，牽涉到的上中下游次產業極廣，不管最終銷售端的贏家是誰，台灣都是最大贏家。

施政廷指出，台灣是全球AI供應鏈關鍵樞紐，在算力部分，台灣在先進製程AI晶片領域擁有宰制全球的優越市佔，受惠的次產業除了晶圓代工，還有電子材料製造、揮發性記憶體等；算法部分，在車輛自動控制裝置、手術機器人等相關軟體應用推波助瀾下，預計台灣2024年AI平台市場規模可達8,390萬美元；資料應用部分，全球數據中心需求強勁，國際科技巨頭紛紛擴大來台投資規格，預計台灣2023-2029年資料中心投資複合年增率可達15.3％，嘉惠的次產業包含主機託管和數據中心服務、數據傳輸承載服務。

AI相關供應鏈相當龐雜，想透過有限的資金做最有效運用，可考慮透過運用兩大原則選出純正好貨的台股AI ETF來參與。施政廷表示，凱基台灣AI 50(00952)所追蹤的指數-臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50 指數(以下簡稱臺灣優選AI 50指數)，透過精準定義與絕對純度兩大原則，從FactSet產業分類中定位出與AI最相關的39個次產業，再用AI相關產業營收貢獻佔比達公司營收30％以上當門檻，排除掉AI純度不足的公司。

透過產業定位與營收門檻，臺灣優選AI 50指數打造出高純度AI選股池，加上過去12個月股價動能、投資價值與股息配發等多因子選股，組成台灣AI產業Top 50聯盟。00952追蹤指數模擬回測8年數據，各年殖利率與含息報酬、夏普值都較台灣加權指數表現佳；00952發行價10元，8月16日啟動募集，是投資人搭上AI趨勢浪頭的投資優選。