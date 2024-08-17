馬來西亞籍男子，透過在台友人誆稱介紹台灣高薪工作機會，幫其購買機票、安排入住飯店，擔任詐騙集團車手工作，抵達台灣在飯店休息一晚後，隔日上工前往取款時，遭警方當場逮捕，全案偵訊後依違反詐欺罪嫌送辦。

東勢警分局指出，派出所員警接獲線報，有詐騙集團行騙被害人，準備560萬元欲購買未上市股票，詐團為求真實，派遣業務專員親自取款，好險警方及時阻攔，待車手前來取款之際，一舉逮捕歸案，

警方發現，該名落網車手疑似外籍身分，進一步調查為馬來西亞籍，犯案前一日才從馬來西亞入境台灣，透過朋友介紹安排來台賺短期高薪的報酬，最後被員警逮捕，直呼得不償失。

警方進一步發現，該詐騙集團於網路上假冒知名財經YOUTUBER「柴鼠」，騙取被害人加入投資群組，透過群組內的暗樁佯裝投資績效卓越、獲利無數，先誘使被害人上鉤，再進行詐騙之實。

該詐團假冒馥諾投資公司向被害人謊稱販售即將上市的庫藏股票，透過APP軟體吸引投資人儲值後下單，短期內獲利高達100％，獲取被害人信任，東勢警方獲報阻止，避免更多被害人受騙上當。

東勢警分局呼籲，嚴正執行掃黑、槍、毒、黃、賭、打詐及肅竊等，警方對於詐欺犯罪零容忍，只要有案件發生，一定會嚴查到底，持續守護山城居民的財產。