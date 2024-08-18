高雄53歲王姓女子6月加入Line投資群組，誤信詐騙集團的「診股神器」，稱可自動篩選出保證獲利的股票，前後共投入225萬元，直到要提領紅利時，詐團以多種緣由推託，王女才驚覺遭詐，於是與警聯手表示要再繳250萬元，誘騙車手上當面交，警方當場逮捕西裝筆挺的車手，並依詐欺罪送辦。

王女於6月再臉書看到投資廣告，進而加入LINE投資詐騙群，群內有假分析師稱團隊開發出診股神器，可自動篩選出保證獲利的股票，並在短時間內快速賺取價差，讓王女誤信詐團，前後投入225萬元的錢要投資，直到王女眼見獲利卻領不出錢時，才驚覺遭詐。

王女12日向警方報案，警方要求王女配合演出，向詐團表示願意交付250萬元的保證金領出紅利，詐團信以為真，派出29歲林姓男子當車手，穿著西裝前往面交，林男眼看250萬元到手，正開心點鈔時，警方一擁而上將他逮捕。

警方當場查扣手機、識別證、台中到高雄高鐵票、收據等證物，林男供稱，因缺錢在網路上看到有錢可拿的廣告，就當了車手，警方將林男依詐欺罪送辦。