雲林縣是黃金蝙蝠最大群聚縣市，為研究其生態，特別在水林鄉設置黃金蝙蝠生態館，17日蝙蝠館表示雲林縣在30餘年前曾有上千隻黃金蝙蝠，目前僅剩100餘隻，減少原因為棲地被破壞、環境汙染、人為傷害等，已由IUCN （國際自然保育聯盟）列為近危等級，希望能進一步列為保育類，以法律加強保育力道。

雲林縣水林鄉與鄰近的北港鎮，每年清明節前後都會吸引黃金蝙蝠造訪並繁衍下一代，其中水林鄉許宅的「宅棲群聚」與北港糖廠、北港運動公園的「樹棲群聚」為主要參考標準，分別都有百隻以上，但2018年起北港糖廠、北港運動公園已極少看到黃金蝙蝠蹤影；2020年許宅屋梁上的黃金蝙蝠近乎全數消失。

黃金蝙蝠生態館負責人張恒嘉表示，黃金蝙蝠學名為「金黃鼠耳蝠」，是長壽低產的哺乳動物，補充族群的速率較慢，夏季繁殖育幼的地方大多緊鄰人類活動區，因而會受到較多人為干擾，砍樹、噪音、光害、惡意攻擊、農藥使用，以及工程開發造成地景改變等，都會影響牠們的生存與繁殖。

張恒嘉說，黃金蝙蝠分布於阿富汗、巴基斯坦、印度、尼泊爾、越南、大陸、台灣等，其中以台灣發現的數量最多，主要分布在雲林、嘉義、台南地區。過去最具代表性的繁殖育幼族群在水林鄉，因體表金黃亮麗而得名，其聚集時間在農曆3月底，有如向媽祖祝壽而被稱為「媽祖蝠」，是福氣的象徵。

張恒嘉指出，充滿福氣的黃金蝙蝠日益減少，讓不少水林鄉農民覺得非常可惜，因為蝙蝠可抑制昆蟲數量、傳播種子、傳花授粉等，有助農作生長與生態穩定。

林業及自然保育署南投分署分署長李政賢提到，蝙蝠是國土綠網盤點重要的物種，也是農業地景的生物指標，鼓勵農民申請綠色保育標章，避免使用農藥，以維護生物多樣性。