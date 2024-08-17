南投有男子因愛慕女鄰居，但被拒絕後仍持續跟蹤、騷擾，讓女鄰居不堪其擾將他告上法院，但男子卻不死心，反倒是寫了信給女鄰居「對不起，法院那天我沒去...，感謝妳召喚我去法院相見」，甚至，男子因被通緝遭警察逮捕後，再寫信給女鄰居「在愛慕的人下班路上觀望著她...現在或許連這樣也沒資格了吧」；南投地院審理後，依跟蹤騷擾罪判處林男拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。

據判決書記載，一名林姓男子因單方面愛戀女鄰居，但被女鄰居拒絕，自111年6月起騷擾女鄰居1年多，林男於臉書發布女鄰居的自拍照片，並在貼文寫著「前幾年編了一首歌...沒想到唱著這三個字ˍ妳的名字，能如次心定神閒與快樂」，甚至還將手機桌布上女鄰居的自拍照，截圖PO在臉書，並寫著「情人節快樂」。

林男還將裝有2000元的福袋放在女鄰居的機車車廂，並且留下物品與紙條「新年快樂，平安健康」，另外，林男還拍下女鄰居於排骨店前的照片，並發布臉書寫著「520快樂」。

不堪其擾的女鄰居便報警並對林男提告，豈料，林男沒出庭，反而再寫一封信放在女鄰居住處外的機車上，其信中內容寫著「近兩次夢見妳，讓我又想起偷偷看著妳下班的過往...，對不起，法院那天我沒去，倒是去了夜市停車場與妳初次說話的大樟樹下，也感謝妳召喚我去法院相見...」。

由於林男拒絕出庭被法院通緝，而被警察逮捕後，又寫給女鄰居一封信，依舊將信件放在女鄰居住處外的機車上，其內容寫著「沒去法院開庭，後來在尋職的路上被以通緝犯帶走，這才知道沒出庭是要被通緝的，也近而得知，不能經常性的在愛慕的人下班路上觀望著她，以前說以為看見妳，自己的心靈能得到一份安寧與幸福感，獨自暗戀就行了，現在或許連這樣也沒資格了吧...」。

南投地院法官檢視女鄰居提供的騷擾證據，認為林男多次且持續性的跟蹤騷擾行為，已造成女鄰居心生畏怖，足以影響日常生活，雖林男坦承犯行，但女鄰居無意願調解，審酌林男無業、家庭經濟小康，依跟蹤騷擾罪判處林男拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。