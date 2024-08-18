近日大陸網路流傳多段「航母起火」的影片，指一艘停在江蘇省南通市長江岸邊的航空母艦發生大火，事後大陸官方證實此事，並稱正在調查起火原因，而從相關照片可看到，起火航母的舷號為「015」，為前蘇聯海軍建造的基輔級航空巡洋艦「明斯克號」。
《中新社》昨（17）日報導，根據南通市蘇錫通科技產業園區消防救援大隊發布的情況通報稱，16日下午4點多，蘇錫通科技產業園區長江邊的1艘廢舊航母在拆除改造時發生火災，所幸無人傷亡，目前相關單位正在調查事故原因。
相關資料顯示，明斯克號為蘇聯海軍「基輔級」航空巡洋艦2號艦，艦名出自白俄羅斯首都明斯克，該艦長274公尺、寬53公尺，排水量40000多噸。在武裝方面，明斯克號可攜帶35架各式艦載機，並配備有P-500反艦飛彈、9K33防空飛彈、艦炮、魚雷和反潛火箭發射管。
而在蘇聯解體後，由於當時繼承明斯克號的俄羅斯經濟狀況不佳，因此於1995年將該艦和同型姊妹艦「新羅西斯克號」賣給韓國準備拆解，所幸前者1998年被大陸公司買下，停放在深圳並在2000年時作為「明斯克航母世界」樂園對外開放，然而，樂園於2016年歇業，明斯克號隨後被拖到南通市停放至今。
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