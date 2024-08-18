On August 16th a fire broke out on the former Soviet heavy aircraft carrier Minsk, moored near Nantong on the Yangtze River. Firefighters' attempts to extinguish the fire were unsuccessful it has been the main attraction of the Minsk World amusement park since 2000 . pic.twitter.com/diVmtb9zgq — Ninjamonkey 🇮🇳 (@Aryan_warlord) August 17, 2024

近日大陸網路流傳多段「航母起火」的影片，指一艘停在江蘇省南通市長江岸邊的航空母艦發生大火，事後大陸官方證實此事，並稱正在調查起火原因，而從相關照片可看到，起火航母的舷號為「015」，為前蘇聯海軍建造的基輔級航空巡洋艦「明斯克號」。

《中新社》昨（17）日報導，根據南通市蘇錫通科技產業園區消防救援大隊發布的情況通報稱，16日下午4點多，蘇錫通科技產業園區長江邊的1艘廢舊航母在拆除改造時發生火災，所幸無人傷亡，目前相關單位正在調查事故原因。

相關資料顯示，明斯克號為蘇聯海軍「基輔級」航空巡洋艦2號艦，艦名出自白俄羅斯首都明斯克，該艦長274公尺、寬53公尺，排水量40000多噸。在武裝方面，明斯克號可攜帶35架各式艦載機，並配備有P-500反艦飛彈、9K33防空飛彈、艦炮、魚雷和反潛火箭發射管。

而在蘇聯解體後，由於當時繼承明斯克號的俄羅斯經濟狀況不佳，因此於1995年將該艦和同型姊妹艦「新羅西斯克號」賣給韓國準備拆解，所幸前者1998年被大陸公司買下，停放在深圳並在2000年時作為「明斯克航母世界」樂園對外開放，然而，樂園於2016年歇業，明斯克號隨後被拖到南通市停放至今。