Blake Snell got a generous strike call that would've resulted in the go-ahead run, then Mark Kotsay got ejected for chirping the umpire from the dugout at the beginning of the next inning pic.twitter.com/lELp8Sdpz1 — Jomboy Media (@JomboyMedia) August 18, 2024

巨人先發左投史奈爾（Blake Snell）本季第3度撐滿7局，幫助球隊在延長賽戰勝運動家。這次多虧了主審爭議判決，第7局史奈爾被打到滿壘，運動家卡麥隆（Daz Cameron）選到0好3壞，史奈爾在絕境中投了偏高的四縫線，卡麥隆以為四壞保送擠回1分，結果主審宣布是好球！

史奈爾連投兩顆好球，最後卡麥隆打成內滾出局，運動家留下滿壘殘壘。第8局開始的時候，運動家總教練卡崔（Mark Kotsay）念念不忘剛才那一球，在板凳區抱怨被主審聽到，主審隨即將卡崔驅逐，憤怒的卡崔還上前對主審咆哮幾句才離場。

卡崔賽後指出這是全場最關鍵的一球，運動家那時候如果拿到1分就可在正規賽擊退巨人。結果是巨人在延長賽第10局攻下3分，終場4比2獲勝。史奈爾沒拿到勝投，不過7局失1分、狂飆10K僅有兩次保送。

巨人總教練馬文（Bob Melvin）擔任過11季運動家總教練（2011-21），這是他最後一次造訪運動家球場了。「這很悲傷，這是我在此的最後一場比賽，我曾經有很長一段人生在這裡度過。」運動家將要揮別奧克蘭競技場，明年暫時搬遷到西沙加緬度，最終會前往拉斯維加斯。