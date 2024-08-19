屏東小琉球21家浮潛業者2021年聯合漲價，經公平交易委員會認定違反公平交易法，分別裁罰10萬元或15萬元不等，其中3家業者遲遲未繳納，法務部行政執行署屏東分署以扣押存款催繳，業者連忙繳清40萬元。

新冠肺炎3級警戒期間，小琉球各項水域活動一度停止營業，2021年8月重新開放浮潛活動，21家浮潛業者認為執行防疫措施致服務經營成本增加，協商後共同將浮潛收費標準由每人300元或350元調整為400元，經公平交易委員會認定是聯合漲價行為，違反公平交易法，分別依據其違規情節裁罰10萬元或15萬元不等罰鍰。

屏東小琉球是台灣浮潛勝地。（資料畫面）

屏東執行分署書記官書記官製作扣押存款命令，催繳小琉球浮潛業者滯欠的40萬元呆帳。（屏東執行分署提供／羅琦文屏東傳真）

其中有3家業者遲遲未繳納，案件去年移送至法務部行政執行署屏東分署執行。分署先通知義務人自動繳款及報告財產狀況，但3家業者皆不予理會，執行人員調查業者金融帳戶餘額，發現名下皆有存款，於是核發執行命令凍結存款。

分署受理後，有一家業者一次即扣足額，第2家業者則在收到第一次扣押命令後，趕緊向執行人員表示會將分署收取存款後不夠的差額儘速繳清，之後也依約購買匯票寄至分署。書記官對第三家業者陸續核發二次扣押存款命令，最近將第3家業者所欠罰鍰足額收取，終於順利追回3家業者滯欠的40萬元呆帳。

屏東執行分署表示，小琉球被譽為台灣浮潛天堂，不受東北季風影響四季皆適合浮潛，更因可與海龜同遊而有豐富的旅遊魅力。為守護小琉球觀光資源，不論是業者聯合漲價、無照民宿或是遊客觸摸海龜違反野生動物保育法被裁罰，只要相關單位有移送裁罰案件，屏東分署定會加強執行，以杜絕違規行為。