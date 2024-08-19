美國通膨數據持續降溫，加上經濟衰退仍有疑慮，市場估聯準會9月降息機率達100%，FedWatch顯示，降1碼機率為73.5%，一口氣降2碼機率則為26.5%。隨著降息循環即將到來，債券ETF近期股價走高，吸引資金流入。

據集保基金觀測站統計，7月淨申購金額超過百億的ETF共達9檔，其中債券ETF佔了4檔，吸金能力僅次於高股息ETF。

國內掛牌ETF上月吸金前3名分別為00929復華台灣科技優息，淨申購358.26億元、0056元大高股息252.77億元、00934中信成長高股息242.89億元。

第4、5名皆為債券ETF，00937B群益ESG投等債20+淨申購193.02億元、00679B元大美債20年180.55億元。文章未完…全文見此）

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