聯準會9月降息機率高，債市投資搶搭順風車，臺灣證交所債券ETF掛牌數再添生力軍，群益投信募集發行的「群益優選收益非投資等級債券ETF基金 (群益優選非投等債，00953B)」21日掛牌上市交易，成為第7檔證交所掛牌債券ETF。

若進一步觀察，加上00953B目前市場上共有92檔債券ETF，其中85檔在櫃買中心交易，證交所上市的債券ETF僅7檔；債券ETF歷年發展，從2017年的14檔至今92檔，受益人數也從3467人成長至最新181萬2415人，顯示債券ETF越來越受一般投資人青睞。

今掛牌的00953B發行價為10元，也有平準金機制，收益力求領先非投資等級債，同時致力以指數篩選邏輯破解過去非投資等級債被視為高風險的硬傷，讓違約率及波動度向投資等級債靠攏，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。

群益優選非投等債ETF(00953B)經理人李忠泰指出，投資人預期降息機率提升，後續貨幣政策反轉下，潛在資本利得空間可期，令債市投資環境更居順風，投資人若順勢卡位降息帶來的債市機會，可透過債券ETF來參與。

在投資標的的選擇上，建議投資等級債ETF搭配非投資等級債ETF，主因投資等級債受惠聯準會降息資本空間高，非投等債具高息收外，也同步受惠聯準會降息，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6％以上的成份券、選債機制納入信用因子加權之非投資等級債ETF最值留意。