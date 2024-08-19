水果山5分鐘搶光！民擠爆如八爪章魚狂伸手（中視新聞）

雲林縣北港朝天宮「慶讚中元普渡法會」，由朝天宮青果鋪提供「水果山」，信眾敬獻20餘萬元購買約4000公斤水果，中元節當天下午5點開放「搶水果」，不到10分鐘就被逾百名民眾一掃而空，有人裝滿整個大塑膠袋，有全家動員以接龍方式搶水果，各出奇招。網友表示這種搶法「好兄弟看了也搖頭」，但也有人認為很熱鬧「幽陽兩界都開心」。

北港朝天宮信眾依行業自組鋪會，包括運輸鋪、鮮魚鋪、青果鋪等，其中青果鋪每年中元普渡法會時，都會準備「水果山」，讓民眾拿水果回去吃平安。「水果山」因疫情停辦4年，今年復辦吸引許多民眾前來搶水果，下午5點開放搶水果，不少人3點就在現場卡位，手拿塑膠袋、籃子準備大展身手。

雲林縣北港朝天宮「慶讚中元普渡法會」，由朝天宮青果鋪提供「水果山」，信眾敬獻20餘萬元購買約4000公斤水果，中元節當天下午5點開放「搶水果」，不少人提前2小時到現場卡位。（張朝欣攝）

雲林縣北港朝天宮「慶讚中元普渡法會」，由朝天宮青果鋪提供「水果山」，中元節當天下午5點開放「搶水果」，不到10分鐘4000公斤水果就被一掃而空。（張朝欣攝）

5點一到，只見民眾雙手並用，不斷將文旦、蘋果、鳳梨、楊桃等水果裝入塑膠袋、籃子中，現場工作人員大喊「不要擠」、「有拿就好」，但還是阻止不了大家的熱情，有人覺得「很熱鬧、很歡樂」，但有人認為「太混亂了，有如惡鬼搶食，觀感不好」，4000公斤水果不到10分鐘就被清空，速度飛快。

事後網友表示「人比好兄弟還餓」，「這樣搶不好看啦」，「到底是在普渡好兄弟還是人」，「這是在搶孤嗎」，「感覺很貪婪」，「好兄弟看了也搖頭」，「水果是讓大家吃平安的，不是吃到飽的」。

青果鋪指出，以前是將水果堆成山，但每次搶水果時，都有人不守規矩爬到桌子上，非常混亂，今年改為放在長20公尺、寬1.5公尺的長條桌上鋪平，情況有所改善。水果是讓大家吃平安的，請不要貪心拿太多，破壞了原本的美意。