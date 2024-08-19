許多民眾都相當有感，中元祭拜過的食物，好像特別容易壞，很容易往民俗方面聯想。對此，無毒教母譚敦慈表示，以水果來說，祭拜時水果都放在一起， 「手牽手」一起釋放乙烯，所以就很快就會壞掉，這是「科學上的答案。」

譚敦慈上「健康零距離」節目中指出，為什麼拜拜的食物容易壞？其實有一個原因，食物會長菌的溫度，就是攝氏7到60度，那你在拜拜，尤其是農曆7月，這個氣溫，都非常高，食物容易壞，水果也會特別容易爛。

譚敦慈表示，我們在拜拜的時候，就是很多種水果放在一起，而很多水果是後熟型的，放在一起共同釋放乙烯，所以就很快壞掉，例如蘋果與香蕉放在一起，香蕉很容易就黃了。

譚敦慈說，還有香蕉你分成一根一根的放，它熟的比較慢，但是你如果整串香蕉放在那裡，它們會很快熟掉，「因為手牽手，大家一起放乙烯，就很快就熟了」，所以才會說，拜拜供品容易壞，科學上告訴你，答案其實是這個樣子。

營養師高敏敏在臉書粉專PO文指出，祭拜後的食物要充分加熱，中心溫度大於攝氏75度Ｃ，以避免食物中毒，食物如果變質、酸臭，請馬上丟棄，勿再食用。