許多人搭乘飛機時，都有機會在機上享用飛機餐。一位網友近日好奇，「飛機餐，真的可以向空服員多要嗎？」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛表示真的可以多要一份。而根據記者訪問，有現任華航空姐則說明，乘客的確可以多要飛機餐，「只要有多都會給」，不過不一定會有乘客想吃的口味。

原PO在PTT發文指出，他常常聽到搭非廉航的班機可以多要飛機餐，讓他相當好奇真實性，「是趕快吃完自己那一份再要的嗎？還是吃完收完後，自己找機會問空服員？如果要問空服員，最好的時機會是什麼時候？是全部乘客都送飯之後才問嗎？會另外收費嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「通常都是一人一份，沒人吃才有剩下來，再不然就是機組人員的給乘客吃」、「原來可以，下次我也要厚著臉皮要」、「可以欸，上次搭星宇，兩種主餐都吃到」、「我也是問有多的可以給我嗎？然後送完餐就給我了」、「我看過的答案是通常準備剛好，除非有其他乘客不吃，或是空服員讓出」、「可以，以前很窮的時候，用這招可以省在日本的一餐」。

根據記者詢問，有現任華航空姐分享真實情況，「可以多要呀，只要有多都會給，但不一定還會有想要的口味」，證實搭機時可以多要飛機餐的說法並不是空穴來風。