台中市北區篤行路1棟4層樓透天厝，今（20日）近中午12時發生火警，1名43歲李姓男子疑因情況緊急，從3樓窗戶跳下原因意識清楚，卻在送醫途中突失去生命徵象送醫搶救不治；火勢撲滅後，警方也證實該棟4樓建築物均為出租套房，經連繫屋主逐層清點住戶，確認無其他傷者，起火原因仍待火調人員調查釐清。

台中市消防局20日上午11時54分接獲報案，指稱北區篤行路1棟4層樓RC結構建築物3樓發生火災，立即出動12車、28人到場救援，火勢於12時07分撲滅，現場確認3樓起火，搶救人員布署水線入室搶救，火勢於12時07分控制及撲滅

，疑房間雜物燃燒，面積2平方公尺。

現場1名住在3樓43歲李姓男子疑因情況緊急，火災當下從3樓窗戶跳下逃生，李男墜樓後原本意識清楚，由119救護車送往中國醫藥大學附設醫院救治，但不知何故卻突然失去生命徵象，經搶救最後仍宣告不治。

火災發生後台中市警二分局文正派出所也派員前往交管及查處，經查該棟4樓建築物均為出租套房，火勢撲滅後員警立即聯繫屋主李女士到場，並與員警一同逐層清點住戶，確認無其他傷者。

中市警二分局也呼籲民眾，火災發生時，應保持冷靜並迅速尋找安全的逃生路線，切勿驚慌跳樓或採取其他危險行為，家庭應定期檢查電器設備與火災警報器，並確保逃生路線暢通，以防範未然。遇有火警，請立即撥打119求助。