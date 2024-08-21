金管會鑒於現行對於投信內控缺失，僅能處以糾正、警告及暫停業務裁罰， 2月宣布規畫新增7項及精進6項利益衝突防範，將內控執行納入可裁處罰鍰範圍、並分三階段逐步施行，持續精進監管機制，若新規上路後再出現違反內控規定，最高可重罰1500萬元。

金管會此次預告修正投信事業相關規定，聚焦強化2大重點，包括明定投信業內部稽核主管除應具備一定資格條件外，職位應等同於副總經理或同等職務，以及將資訊及通訊設備使用管理由自律規範提升至法令位階，預計今年底前上路施行。

證期局主秘尚光琪表示，規定投信業內部稽核主管職位，主要考量其對於稽核功能的有效發揮扮演重要角色。經金管會調查，目前38家投信業者中有11家已符合規定，其餘27家應在新規上路起1年內完成調整，盼藉此強化稽核功能，有效發揮自律機制。

而將投信業資訊及通訊設備使用管理規範，從現行的公會自律規範提升至投信投顧法的授權子法，尚光琪指出，主要為強化投信業基金經理人從事利益衝突交易的防範機制，未來若違法則可依據投信投顧法規定，處以糾正、警告、解職、停業或廢止營業許可等裁罰。