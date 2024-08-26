海委會主委管碧玲（前中）26日希望透過強化國際合作，攜手打造堅強的防線，共同面對此複雜多變的安全威脅。（摘自管碧玲臉書／林瑞益高雄傳真）

海洋委員會主委管碧玲26日透過臉書發文說，中國灰色地帶戰略的騷擾不斷，一面用機、艦騷擾海域，一面透過認知作戰，不斷宣稱對台海的管轄權！這種霸權，在中菲、中日、與兩岸間日漸升高。因此要不斷強化國際合作，讓周邊國家在印太安全的共同利益之下，攜手打造堅強的防線，共同面對此複雜多變的安全威脅。

管碧玲26日說，海巡署和美國海岸防衛隊基於此理念，建制了各種合作計畫。管26日主持其機動輔訓團來台開設的教官養成班開訓典禮，勉勵海巡署與各參與國家選派來的學官，希望他們學習執法與因應灰色地帶騷擾的各種情境。

管碧玲勉勵學官們，隨著中國在印太地區的影響力不斷擴大，並日益加劇其對鄰國的軍事及經濟壓力，國際合作更顯重要。台灣位處第一島鏈的戰略位置，長期以來在印太地區扮演著不可或缺的角色。我國不僅肩負著捍衛台灣海域主權的責任，更是保障區域和平與穩定的重要力量。

管碧玲指出，在這樣的背景下，台灣與美國之間的安全合作顯得格外關鍵。雙方擁有相同的目標，就是確保印太地區的自由、開放與繁榮。相信通過密切的合作，有效應對日益複雜的安全威脅。且台灣海巡署作為台灣國土防衛的第一道防線，長期以來在面對中國灰色地帶戰略的挑釁行為中始終保持高度的警戒與專業精神。

管碧玲說，中國不斷用灰色地帶戰略，來施壓鄰國，面對這種複雜且多變的威脅，台灣海巡人員不僅需要具備卓越的執法能力，還必須在戰術、戰略思維上不斷提升，才能在第一時間做出正確的反應。