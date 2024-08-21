●U.S. Bank Wealth Management資深投資策略師Tom Hainlin在談到8月初股市崩跌時表示，因為有了這場拋售，人們才重新評估正在發生的事，我們又回到了美國公司和經濟的基本面。一旦我們回到基本面，你就會看到投資人重返股票市場。

●CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，聯準會官員想要釋出的訊號是「他們是走在前端，而非太晚行動」，但同時他們也不想在火滅了之前過於激進地解除壓力。

●Horizon Investment Services執行長Chuck Carlson表示，上周是股市今年表現最好的一周，這也引發能否繼續走高的疑問。我不認為今天美股收黑代表趨勢出現變化。投資人正在休喘，在歷經過去幾周的盛宴之後，他們現在已經睏乏了。在談到聯準會主席鮑爾周五將在傑克森霍爾年會發表談話時， Carlson表示，現在問題在於聯準會9月將降息25個基點，亦或是50個基點？我認為市場會有很多解讀，以試圖釐清聯準會第一次降息會有多激進。

●瑞銀UBS Global Wealth Management美洲投資部門主管Solita Marcelli出具報告指出，全球科技股仍擁有具吸引力的風險回報，看好未來6個季度，科技股企業獲利可望成長15%～20%。由於大舉投資AI，大型科技企業今年資本支出估將提高43%，明年資本支出估增加約25%。瑞銀看好未來數年AI應可繼續推動增長，並建議在投資組合中建立足夠的半導體與軟體等受惠股部位。不過，瑞銀也警告，在投資人確信美國經濟不會陷入衰退之前，美股波動可能再度加劇。而受到美國大選和地緣緊張局勢等不確定性影響，美股後續的漲勢可能較為溫和。