日本財務省指出，繼6月年增5.4%之後，在疲弱日圓推動下，7月出口年增10.3%，雖連續第8個月都在成長，但低於市場預估的11.4%。但是，就整體出貨量來說，7月卻年減5.2%，已是連續6個月走下坡。

其中，因晶片製造設備需求暢旺，7月對日本最大貿易夥伴中國大陸的出口，較去年同期大增7.2%，同時，對美國出口也大增7.3%。另外，日本7月進口年增16.6%，預估值為14.9%。

因此，貿易出現赤字，金額達6,218億日圓，約42.8億美元，幾乎是預估值3,307億日圓的兩倍虧損。至於日企持續幫員工加薪，有助於將日本通膨長期維持在目標值2%左右。

在日本央行7月底突然升息後，利率從零附近一下子增至0.25%，也造成當地家庭生活成本增加。日本政府希望能藉由出口拉抬經濟，但海外需求不一，加上主要出口市場中國大陸的經濟又不強。

日本央行行長植田和男日前指出，若經濟成長和物價走勢符合預估，不排除繼續升息。不過，經濟學家認為，日本去年景氣復甦情況不強勁，以及日圓匯價還是相對疲弱，日本央行一直想要的政策正常化，不知何時能真正實現。