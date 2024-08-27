前桃園市長鄭文燦涉嫌在9.12公頃的工五擴大市地重劃案收賄500萬，從7月遭桃園地檢署依貪汙罪嫌收押至今，桃檢總動員，調詢及訊問131人次、搜索40處細查，27日迅速偵結，以近10萬字起訴書細數鄭文燦等11人的不法，估計不法利益高達24億元，尤其痛斥鄭文燦矢口否認犯行，辯稱遭他人誣陷，位高權重動見觀瞻卻和行賄者裡應外合，將國家土地開發之全民利益，坐享為私人金庫，惡性重大，依貪汙罪嫌起訴並具體求刑12年。

鄭文燦捲入華亞科學園區一筆9.5公頃農地自辦重劃案，涉嫌從中收賄500萬元，經桃園地方法院3次羈押庭審理後裁定收押禁見，自7月11日起關押在桃園看守所，桃檢連日偵辦，今天偵結起訴11人。

桃檢襄閱檢察官康惠龍指出，桃檢以近10萬字起訴鄭文燦，並具體求刑12年。(蔡依珍攝)

其中一名遭起訴的蔡姓男子曾是檢察官，檢方痛批其為檢察官卸職，非但未曾利用曾任檢察官經歷，幫助或導正人民對檢察機關誤解，更佯稱可停止通訊監察之詐術訛詐他人，誤導、加深人民對檢察機關的誤解與不信任，涉犯詐欺取財罪嫌，建請從重判刑3年。

鄭文燦委任游姓辯護人則涉犯洩密罪嫌，檢方查出他於7月6日下午，在鄭文燦位於桃園市葛里法社區住處，將鄭的羈押審查程序中，取得的檢察官羈押聲請書及理由書紙本，轉交鄭文燦及施姓祕書，另行付印後自行存留。

檢方起訴書痛批鄭文燦始終矢口否認犯行，指稱他人誣陷，其行為時為直轄市長，位高權重動見觀瞻，身受國家俸祿當清廉自持，竟收受賄賂後護航、附和特定私人進行本件土地變更開發，與行賄者裡應外合，將職務行為裁量權限全權交託依行賄者之所願，將國家土地開發之全民利益，坐享為私人金庫，有辱官箴，惡性甚重。