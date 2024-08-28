前桃園市長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪污案遭起訴，今凌晨裁定2800萬交保。國民黨立委李彥秀說，鄭文燦一個小時內就能湊齊2800萬現金，果然實力雄厚，鄭文燦急於交保，連演都不演了！

李彥秀指出，鄭文燦在羈押期間，主臥室暗櫃被查獲獲現金678萬，678萬是什麼概念？今年5月底，台灣全體受僱員工平均月薪為4萬6173元，也就是說，鄭文燦家中暗櫃的現金，就藏了勞工12年的總薪資。

李彥秀說，更令人乍舌的是，今天清晨，桃園地院合議庭將近一點半，諭令鄭文燦以2800萬元交保，清晨銀行早已關門，鄭文燦家屬卻在一小時後的清晨兩點四十分，就湊足2800萬元現金讓鄭文燦交保獲釋。這透露兩個重要的訊息，第一，鄭文燦果然實力雄厚，第二，鄭文燦急於交保，連演都不演了！

李彥秀表示，2800萬元是什麼概念？2800萬元的現金，相當於30公斤的重量。誰說臺灣的經濟不好？民進黨前立委陳明文可以在高鐵上遺失現金300萬，還是高鐵通報後才發現錢掉了，「沒有不景氣，只有不爭氣。」

李彥秀認為，土地變更案絕非鄭文燦一個人可以完成，土地變更案最後如果成功，背後不法集團的獲利超過新台幣24億元，絕非500萬元或是鄭文燦一人可以喬的動，從地方到中央，為不法集團以及權貴一條龍式的服務，才是可怕的貪腐金權結構，更只是冰山的一角。