前桃園市長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪污案遭起訴，28日凌晨裁定2800萬交保。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉28日就表示，「鄭文燦的智慧怎麼變那麼差，他要把一個9公頃的農業用地變成住宅用地，這是高難度、完全不合理的，這個事情是未遂案，沒成功，但可惡到極點」，引發討論。

吳子嘉28日在網路節目《董事長開講》中表示，「鄭文燦的智慧怎麼變那麼差，他要把一個9公頃的農業用地變成住宅用地，這是高難度、完全不合理的，這簡直是離譜到不能接受」，吳子嘉接著說，「他這個事情是未遂案，沒成功，但可惡到極點，怎麼會把一個9公頃的農地變成住宅用地」。

吳子嘉最後更提到，「在被中央退件之後，又想出一個新點子，要國發會來請行政院中央，來幫他弄國家重大發展經濟計畫，這就是要變成微型工業區的規格，這個審查標準跟環評完全不一樣，這是多麼荒謬的事情」。