海基會前董事長鄭文燦在擔任桃園市市長任內，涉嫌收賄 500 萬元以變更「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」，遭桃園地檢署起訴，求處 12 年徒刑。同時召開記者會，透露鄭文燦的犯罪事實和收賄過程。

起訴書內容指出，2011年5月間，前台塑集團總經理楊兆麟、前副總經理侯水文及顧問廖俊松，三人在退休後組成鴻展公司，取得林口特定區工五工業區東側農業區 9.12 公頃土地所有權人大約 63.05% 的自辦市地重劃同意書。

為取得土地開發利益，鴻展公司透過重劃將農業區變更為產業專用區，面積約 1.78 公頃，預估可帶來 24 億 2190 萬元利益。

廖俊松父子尋求鄭文燦協助，讓桃園市政府為申請都市計畫個案變更的主體，將變更案函報行政院核准，並請求鄭文燦協助推進。鄭文燦於 2017 年 9 月召開「林口工五工業區擴大變更案會議」，曾有公務員提醒，該件土地變更開發案能否以自辦市地重劃方式有所疑義，可能有違法可能，但鄭文燦仍直接裁示作成會議結論，「1.俟開發完成，另案辦理山坡地解編、2.爭取為『國家重大建設』計畫、3.於申請之計畫內容加註本件得以『市地重劃 』開發」等情，全盤依照廖俊松等人訴求作成會議結論。

楊兆麟等人在 2017 年 8 月與鄭文燦餐敘時表示：「給予幫助的話，我們不會失禮。」而鄭文燦於同年 9 月 13 日與廖俊松父子會面，廖俊松當場將裝有 500 萬元現金的手提袋放置於會客室茶桌下，鄭文燦見狀回應「災、災、災」，表示已收到賄款。

全案被披露後，鄭文燦矢口否認犯行，檢方認為，鄭文燦身為公職人員，收受賄賂並護航特定私人利益，將職務行為交託依行賄者所願，有辱官箴，建請法院量刑 12 年。