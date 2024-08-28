28日2時41分鄭文燦大哥鄭文彬（左）親自攜帶登機箱及紙袋進入地院，於3時14分再度攜帶登機箱及紙袋入院點交金額，約5時點交金額完成。（姜霏攝）

前桃園市長鄭文燦涉嫌收賄500萬，遭桃園地檢署依貪汙罪嫌收押47天，桃檢昨日依貪汙罪嫌起訴鄭文燦等人，經4小時的移審庭庭訊，於凌晨1時30分完成評議，鄭文燦以2800萬元具保並限制住居及限制出境出海，鄭文燦28日清晨5時2分完成具保踏出桃園地院，鄭文燦面無表情、全身消瘦、白髮蒼蒼，不說一語便上車離開。

27日晚間9時30分，桃園地院開移審庭，28日凌晨1時25分評議結果出爐，裁定廖家興依60萬元交保、廖力廷依25萬元交保、廖俊松依110萬交保、侯水文依205萬元交保、鄭文燦依2800萬元交保並限制住居、限制出境出海。

28日2時41分鄭文燦大哥鄭文彬親自攜帶登機箱及紙袋進入地院，於3時14分再度攜帶登機箱及紙袋入院點交金額，約5時點交金額完成，鄭文燦同律師於5時2分踏出地院門口，鄭文燦身穿襯衫、戴著口罩，肉眼可見鄭身型消瘦不少、臉頰也不再豐腴，鄭面無表情、不發一語與鄭文彬搭乘車輛離開。