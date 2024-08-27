桃園市前市長鄭文燦涉嫌貪汙遭檢方起訴，地方認為，過往綠營選舉時主打鄭文燦政績，如今金字招牌蒙塵，黨內地方市議員各自為政、組織鬆散，沒有桶箍的角色，等同宣告「桃園隊」瓦解，直接衝擊2026年民進黨桃園市的選情。

國民黨桃園市議員黃敬平說，鄭文燦遭起訴後，他在選舉時構建的「桃園隊」直接受到最大衝擊，過往鄭文燦不論是自己選舉或是輔選，總是把政績掛在最前面，是行銷的金字招牌，如今因涉嫌貪汙被檢方起訴還求處重刑，等同於自打嘴巴，如今民進黨在桃園群龍無首，接下來的2026年選戰，不管是要從中央空降或是地方上來找，都很難有一個可以服眾望之人。

他也提到，今年在民進黨全代會的選舉中，屬於鄭文燦系統的呂林小鳳投錯票，也可視為鄭的另類反擊。而鄭文燦過往在地方政通人和，不得罪人成為他的政治資產，直到涉嫌貪汙被收押，還是有許多樁腳力挺，甚至還埋怨起總統賴清德，這股力量在2026年將成為一股未知數，屆時選戰這些樁腳們可能會選擇冷眼旁觀，「狡兔死走狗烹」民進黨2026大選凶多吉少。

國民黨桃園市議員凌濤則說，鄭文燦涉及的土地弊案和財團走的太近，藍綠在案件爆發前都有耳聞，自從鄭涉貪遭收押，所有的燦系民代噤聲，沒有絲毫反省的意思，他也呼籲「桃園隊」要有道德勇氣，如果沒有表達態度就無法止血，過去依附燦系的地方市議員，如果自己票源充足那還有底氣，如果是在邊緣，一直沒有表達態度或道歉，對於2026選情會是重傷。

他也提到，民進黨全代會呂林小鳳投錯票力挺鄭文燦，據了解很多燦系民代都炸鍋，認為為何要去針對賴清德，破壞黨內團結，也不少人都已經陸續跳下船，想要撕掉桃園隊的標籤，正國會、勇言會，不管是正國會、湧言會都有向燦系子弟兵招手，沒有被招到手的已陷入極大恐慌。