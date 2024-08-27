SCFI在8月中旬反彈一周，上周再度下跌5.6％，已經來到3097點。顏益財分析指出，只要不跌破2000點，航商的獲利沒有問題，2000點也可以視為市場自動調控機制的時間點，如果到這個位置，美西的野雞船就會開始消失，航商也會將老舊船舶陸續退出市場。船公司財務體質已經變化很大，滿手現金不會想做賠錢生意，運價還是會維持在合理水準。

接下來要注意的美東工人罷工是否發生，顏益財認為，工人薪資調升對船公司來說不是問題，航商應該會願意負擔，主要是工人不願意自動化，這會影響碼頭工人的生計，反觀，船公司當然會希望自動化，因為效率能夠提升，降低成本，自動化這方面航商是不會妥協。

顏益財表示，美國10月是否罷工剛好面臨11月總統大選前，美國跟加拿大不同，加拿大沒有選舉因此直接送交仲裁，使得沒有發生罷工情事；但因為選舉因素，美國各黨尤其執政當局都不想得罪工會，會不會出現罷工就有變數。如果真的出現罷工，只要罷工兩周，整個碼頭的作業最少要2、3個月才能恢復正常，而且不只是影響美東，是所有的船期及碼頭都會受到衝擊。