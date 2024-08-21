新竹縣前議員連郁婷2021年在粉專貼「滿門嬰烈鄭太太」、「施虐的嬰兒照護員，已經被起訴是事實」等文字，指謫時任行政院顧問鄭宏輝之妻為負責人之產後護理之家，有故意虐嬰之事，一審依散布文字誹謗罪將連女判刑3月，二審台灣高等法院認定，她是對於可受公評之事善意為適當評論，逆轉改判無罪確定。

本案是因新竹市竹北區某產後護理之家萬姓照顧員，2021年12月間，因多次抱起新生兒自嬰兒車移至工作檯面時，僅以一手抓起雙腳，造成新生兒身體碰撞，受有鈍挫傷、瘀青等傷害，雖檢察官僅以過失傷害罪對萬姓照顧員提起公訴，但連女已接獲多名家長投訴該護理之家種種照顧不當，質疑照顧員之行為已達虐待程度，乃就此攸關公共利益之嬰幼兒照顧問題。

2021年5月連郁婷在粉專公開貼文指控鄭宏輝妻子經營的護理之家對嬰兒施虐，內文提及「滿門嬰烈鄭太太」、「施虐的嬰兒照護員，已經被起訴是事實」、「你跟護理之家身為聘請施虐員工的雇主，就是要負起雇主的責任」等文字，連女遭檢方起訴。

一審認定連女不是出於善意發表言論，她在案發時為新竹縣議員，其於網路上散布文字影響力甚鉅，所為嚴重影響告訴人及所經營公司之聲譽，依散布文字誹謗罪，判處有期徒刑3個月，得易科罰金，她提上訴，二審改判無罪確定。