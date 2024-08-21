半導體大廠超微（AMD）要在台灣設立首座研發中心，近日頻頻拜會地方縣市，今日(21)下午高層前往經濟部拜會部長郭智輝，向郭表態，將於台南市、高雄市兩地都設置研發據點，並要與台灣的大學及業者合作。

AMD美國總公司資深副總裁王啟尚率領高階團隊來台，為進駐地點溝通。下午與郭見面時，郭智輝表達歡迎AMD團隊看好臺灣，與臺灣科技生態系共同創造多贏成果，持續邁向「AI矽島」。

針對外界關切設點計畫，AMD也於拜會中向郭表態，將於台南市、高雄市都設置研發據點，並與台灣的大學及業者合作，擴大研發能量。

經濟部指出，AMD與台灣合作是強強連結，整合國內既有的製造能量，加上AMD的先進技術，可讓雙方都在全球競爭中持續保持領先。此外，部長也於拜會中向AMD介紹國際人才培育計畫，未來會持續培養國內外AI人才，並敦促其加強與國內大學合作， AMD團隊有表達高度興趣。