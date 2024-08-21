馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）週二（20）晚間於印度世界事務委員會（ICWA）一場講座中表示，全球南方（Global South）的崛起是不可避免的。他認為，全球南方在國際舞台上將扮演更大角色，也將鼓勵區域大國挺身而出，並促使新興力量加入其議程。安華強調，全球南方是促進全球繁榮的關鍵催化劑，貢獻了全球約40%的GDP，且佔全球85%的人口。到2030年，全球4大經濟體中的3個都來自全球南方。

據馬來西亞《新海峽時報》（NST）21日報導，全南方指的是包括中國、印度、印尼、巴西、巴基斯坦、墨西哥和奈及利亞等134個發展中國家。安華表示：「現在這些國家都有機會積極參與解決全球挑戰，並透過談判確定的條款來行動，而不是僅僅追隨超級大國的步伐。」

他在印度世界事務委員會的講座中提到：「我們可以在氣候變遷、糧食安全以及人工智慧管理等關鍵議題上找到共同立場。」

安華目前正在印度進行為期3天的正式訪問。他表示，雖然西方對於全球南方的運動存在一些負面看法，但這項運動並非旨在孤立全球北方。他強調，全球南方只是希望獲得應有的認可，承認其對國際合作所做出的更大貢獻。