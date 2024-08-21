大陸伏季休漁結束第6日，海警船今(21)日又再侵擾金門南方海域。海巡雷達於上午8時50分及下午2時50分，兩度偵獲4艘海警船集結，隨即分由4個點位同時航入我限制水域，金馬澎分署立即指揮預置之4艘巡防艇採1對1併航監控驅離。

海巡署指出，上午8時50分，大陸海警舷號「14515」 、「14607」、「14608」、「14504」等4船，分別自金門復興嶼、翟山、料羅及北碇島南面，刻意分4處由外向內航入我方水域，海巡署同步派遣預置之巡防艇4艘對應驅離；下午2時50分，相同編號之4艘海警船再度以同樣方式進入我金門水域，海巡署立即指揮巡防艇4艘應處，全程以中、英文廣播示警、蒐證驅離，中國海警船在我海巡艇監控及驅離下，分別於上午11時及下午5時航出限制水域，各歷時 2小時10分。

海巡署表示，大陸伏季休漁甫結束，漁船大量湧出，海域作業秩序繁忙，為確保海上作業安全，有助兩岸對等交流，呼籲中方體認區域和平穩定的重要性，停止此類行為，海巡署捍衛主權的決心不變，將持續秉持不挑釁、不衝突、不迴避、不示弱原則，堅定立場，維護我海域安全與秩序，守護國家海洋權利。