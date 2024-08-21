興櫃能源新兵來報到！寶晶能源（6987）預訂8月26日登錄興櫃掛牌，興櫃認購價為每股42元。採太陽能案場自蓋、自行發包設計模式的寶晶能源毛利率快速墊高，上半年平均毛利率達49.46％，直逼5成，帶動獲利成長，今年上半年營收4.7億元，雖僅較去年同期成長達24％，但稅後純益1.14億元，EPS 0.57元，不僅較去年同期EPS 0.32元，年增78％，更一舉超越去年全年稅後純益1.09億元、EPS 0.55元！

寶晶能源以太陽能案場投資、興建為「創能」本業，堅持百分之百持有電廠，歷經六年的苦蹲，終於開花結果，目前併聯量已逾120MW，電力除早期供給台電外，近期亦轉售予加入RE100之企業或與其供應鏈業者，適逢企業大廠對於綠電需求的日益增加，目前87％的營收來自售電收入，成為穩健的收入來源。

另一成長動能則來自於光儲合一的儲能系統，亦採百分百自行開發持有的模式，總計建建量體達26MW／69MWh。此外，寶晶參與台電輔助服務中的的調頻備轉AFC項目亦有10.9MW在運轉中。

展望明年，寶晶能源以樂觀以待，寶晶能源董事長蔡佳晋表示，未來仍有多個成長動能可望啟動，除併聯量可望由今年的逾120MW，提升至187MW外，寶晶能源向農林承租土地用以興建新案場，估規模亦達450MW，此外，目前的電力轉供綠電與台電躉購費率相比，每度售電收入多出1元，若可於今年底前，取得完整的售電執照，明年的售電收入也可望大進補。

除固守台灣外，寶晶能源今年上半年亦與日本最大的綜合營建集團、擁有千萬住宅客戶的日商大和房屋工業公司簽署合作意向書，雙方積極展開台、日兩地合作計畫。另今年下半年，寶晶亦規畫攜手策略夥伴積極拓展澳洲與菲律賓再生能源市場，以推動國際間的雙邊合作。

惟蔡佳晋表示，太陽光電屬重投資，海外開發不會比照國內採百分百自己投資，會尋求合資夥伴互助共榮。