目前市場將注意力轉向周四登場的傑克遜洞全球央行年度研討會上，Fed主席鮑爾將在台灣時間周五（23日）發表演說。

凱基期貨表示，技術面部分，台指期單日量增價跌，未能收復周線，觀察量能是否持續回升，類股輪動串連仍須量能增長助攻。台指期5日線、10日均線、季線逐漸收斂靠攏，指數位階落在10日均線與5日線的夾擠區間，整體延續 多日橫盤震盪整理格局，未有明顯多空變化。

指數下方10日均線趨勢持續上彎，觀察指數是否在此位階有守；橫盤震盪整理期間，指數周線上彎趨勢連帶放緩，觀察5日線是否向上突破季線，可待指數收復季線後再偏多操作。

觀察期交所夜盤的商品報價，微台指漲118點、報22,218點；電子期漲7.8點、報1,191點；小型電子期漲6.5點、報1,189.3點；半導體30期漲39點、報6,104點；台積電期夜盤漲6元，報959元；台灣50 ETF期漲1點、報182點。

國外指數期貨、商品期貨部分，美國道瓊期跌8點、報40,980點；標普500期漲22.25點、報5,656.75點；那斯達克100指數期漲68點、報19,979點；費半指數期漲6點、報5,280點；英國富時100指數漲16點、報8,306點；臺幣黃金期參考價9,693.5點；布蘭特原油期漲19點、報2,443.5點。