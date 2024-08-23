113學年度大學分發入學缺額創4年來最低，而在放榜後，傳出文化大學未確實將繁星、申請缺額回流，影響考生權益。教育部政務次長葉丙成於今（23）日直言，「這是很嚴重的錯誤」，除了文大，真理大學、佛光大學與大葉大學也有同樣的問題。（李侑珊攝）

113學年度大學分發入學缺額創4年來最低，而在放榜後，傳出文化大學未確實將繁星、申請缺額回流，影響考生權益。教育部政務次長葉丙成於今（23）日直言，「這是很嚴重的錯誤」，除了文大，真理大學、佛光大學與大葉大學也有同樣的問題，教育部已行文4校須在兩周內提交報告，確實掌握細節後，會一併懲處。

教育部說明，分發入學為多數大學最後一個招生管道，依大學招聯會繁星推薦、申請入學招生規定，未足額錄取名額「應」納入當學年分發入學招生，參加聯合招生管道的學校，均應依規定回流名額至分發入學，且於考生登記志願前公布。

葉丙成表示，招生缺額未回流至分發入學是非常嚴重的錯誤，教育部日前已發函給文大等校，第一階段將懲處學校，並扣減招生名額，同時也要求學校必須在兩星期內完成報告，將整件事情說明清楚。

葉丙成也說，除了針對校方扣減獎補助款、招生名額外，也不只會懲罰學校，「這是很不應該的，做出這樣決策的人也要被嚴懲。」

葉丙成強調，教育部不希望明年還會發生這樣的狀況，教育部將提報私校諮詢會討論，將會看如何懲處，避免未來繼續發生這樣的問題。

大學招聯會執行秘書台大教務長王泓仁表示，依據大學繁星推薦招生規定與大學申請入學招生規定，皆明定管道招生缺額應納入當學年度大學分發入學招生名額 中。

王泓仁也說，各大學回流名額一向是由學校依各校辦理單招、聯招等不同招生管道的招生缺額及放棄錄取名額之總數，自行向考分會填報，再由考分會於考生登記志願前公告，考分會無從精準校核。惟聯合招生管道的規則是全體會員大學共同決定、共同遵守，各會員學校自應有義務誠實填報，招聯會未來會與各相關單位 研議督促各大學遵守聯合招生規範。