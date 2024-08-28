林育羣（小胖）睽違6年推出新歌〈還是會想念〉，不僅首次嘗試寫歌，過去感情世界神祕的他，更是第一次公開戀情，將這段刻骨銘心的初戀故事寫進歌裡。小胖透露對方是日本人，10年前赴日發展相識相戀，低調相戀1年多，雖然他自豪藏得很好，「從來沒被拍到過」！後來兩人仍因為遠距離與價值觀不同而分手，對他來說，這是一段永難忘懷的戀情：「謝謝這段感情，讓我知道我值得被愛。」

小胖唱功備受肯定，曾以美聲征服美國、日本等地，對於歌唱非常有自信，卻非常懼怕創作，害怕作品不夠好而被攻擊。後來在音樂圈朋友不斷鼓勵下，勇敢踏出這一步。

〈還是會想念〉旋律抓耳好聽，歌詞則是小胖的初戀故事，因為對方是日本人，小胖又曾在日本發展，因此副歌也加入日文。小胖透露，之前他因日文專輯錄製與宣傳，長期往返台灣與日本。在一次KTV聚會中認識對方。情濃時，兩人每天用訊息聊天2個小時以上，不過小胖笑說，當時自己日文不好，經常查Google翻譯，而且除了工作之外，他休假時間也經常赴日，把握時間與對方約會相處。

小胖推出新歌〈還是會想念〉。(諾拉說音樂製作有限公司提供)

他回憶，對方很喜歡拍照，會將兩人相處的點點滴滴拍照紀錄下來，依照日期整理成相冊。「而且我們會將兩人第1次去迪士尼或一起去其他地方約會的票根收集起來放在錢包裡，看到就會回憶起當時的甜蜜。」

而小胖是雙魚座也很浪漫，他笑說有一次他先到飯店check in ，先拿出對方喜歡的生巧克力蛋糕與洋酒擺好，再用玫瑰花瓣在床上排出愛心與對方的日文名字，沒想到對方一進房門居然是驚喜地稱讚飯店很用心。後來走近一看，看到自己的名字，才知道一切都是小胖花心思安排，感動到直說「不敢置信，這好像偶像劇情節」！

不過兩人分隔兩地，終究敵不過現實考驗，小胖在台灣也有諸多工作，不太可能長期頻繁赴日，與多數遠距離戀愛一樣，久而久之，感情慢慢變淡，最後協議分手。

小胖與對方分手後非常不捨也很難過，只能以工作或其他事務轉移注意力。至於感情現況，小胖說目前單身，坦言自從初戀之後，至今仍未找到身心靈都契合的伴侶，雖然也曾有過幾個曖昧對象，卻都沒能進一步交往。