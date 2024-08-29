許多人都知道定期量測血壓的重要性，但若忽略了一些小細節，可能會導致量測結果不準確。對此，心臟內科主治醫師洪惠風分享，量血壓應先從選血壓計開始，不同種類及壓脈帶尺寸大小，都會影響量測結果。此外，血壓紀錄要以高的那隻手為準，建議可採取「7戰4勝」的方式，就能確定哪知手血壓較高。

醫師洪惠風在《健康晚點名》節目上表示，根據台灣高血壓治療指引，強調於家中量測血壓，提出「722法則」，也就是連續7天量測、早上起床後與晚上睡覺前各量1次、每次量2遍取平均值，以此來清楚掌握血壓變化的狀況。

然而，其中仍有許多細節要注意。洪惠風指出，很多人可能都不曉得自身哪隻手的血壓比較高，實際上血壓紀錄要以高的那隻手為準。因此，他建議可採取「7戰4勝」的方式來量測，即每天輪流量測左、右手的血壓，經過7、8天後，就能確定哪知手血壓較高。

洪惠風還提到，量血壓應先從選血壓計開始，市面上有分手腕式、手臂式和手指式，其中以手臂式的量測結果最為準確，手腕式的變異則較大，而手指式就更不準確了。

另外，壓脈帶的長度也要很講究，洪惠風說，若屬於手臂圍較粗的人，就要找壓脈帶比較長的，否則會導致血壓測量值偏高。

國健署指出，血壓正常值為120／80mmHg，120mmHg是收縮壓，指心臟收縮時的血壓；80mmHg是舒張壓，指心臟舒張時的血壓。若血壓範圍在120／80～140／90mmHg之間，為高血壓前期，表示較有可能發展成為高血壓，建議應立即改善生活型態，並養成每天量血壓的習慣，尋求醫療人員評估後續血壓變化情形。

國健署提醒，量血壓之前應先休息5分鐘，保持心情平靜，並注意不交談、不憋尿、不翹腳、壓脈帶不低於心臟、挽袖、腰部挺直、腳底自然垂放，量測血壓後應做紀錄。一旦血壓超過140／90mmHg，應與醫師討論如何追蹤及是否治療。