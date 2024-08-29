談到命案現場，多數人都會戒慎恐懼。不過台灣近年有種特殊職業「命案現場清理師」，他們是跨越生、死，清掃亡者最後生處的地方，屍血水、各類組織溢遍布，伴隨而來的屍臭味，一般人是無法承受的工作。而一名入行5年的命案清理師于璥菖，服務超過300個案件，看盡生離死別。他接受《中時新聞網》訪問透露，「先前服務一位60歲老翁，在南部某海域工寮輕生，死亡超過1個月才被發現...」。

獨/6旬翁工寮「晴天娃娃」超震撼！命案清理師淚揭「悲涼慘況」

南部某海邊旁某處簡陋的工寮，一位年約60多歲的老翁在裡面輕生，命案清理師于璥菖表示，「警察說有對情侶進入工才寮赫然發現，推測距離案發已超過1個月，遺體都已被風乾了」。

命案清理師于璥菖入行5年，服務超過300個案件。（記者游定剛拍攝）

于璥菖談到清掃過程，「我抵達時遺體移走了，不過亡者的屍血水呈現乾固狀，一旁還放有最愛的家人照片，心情上會很鬱悶，不曉得亡者的想法，怎麼會選在裡，會很捨不得」。

命案清潔需全副武裝，現場得承受巨大身心壓力。(于璥菖提供)

于璥菖強調，「從事這一行憑良心賺錢，接到家屬委託簡便工寮的案子，心裡很納悶為何要花錢，其實把它直接拆除就好，但家屬希望可以保留當作紀念」。

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