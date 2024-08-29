輝達財報公布後，加上近期蘋果將發表新機，AI走向受到全球關注。PIMCO資產配置投資組合經理人盛宜銘（Emmanuel S. Sharef）29日接受專訪指出，AI相關題材還有「續漲的成長機會」，但要慎選個股，包含資產負債表、估值、成長動能等條件，現在仍具投資契機。

他分析，很多投資人關注AI題材大漲後是否會出現修正，但現在AI有許多資金投資，也有些公司當作初期的實驗投資，可提升生產力、資金效率。AI也對相關製造廠商有幫助，例如台灣相關廠商、雲端相關廠商，但在消費者終端部份的獲利尚未完全提升，現在主要是對生產業獲利提升，未來將可反映在企業財報，但轉化為獲利還需要時間。

盛宜銘說，最後AI最終的效應還是要看獲利者，AI風潮不會只有初期的先行者，獲利會逐步擴大，包含基礎架構、雲端等相對應的公司，之後會來到軟體相關公司，最後則到消費者端相關公司。

至於未來美國聯準會的降息節奏，他認為，現在隨著美國經濟從疫情過熱，轉成正常化、通膨逐漸回落，預計未來美國將是軟著陸，通膨降到2％多，因此現在是降息的好時機，且現行利率高於5％的確是過於緊縮，未來將朝向正常化。

而9月會降息一碼或二碼，重點還是看「就業市場」，若就業疲弱，市場部份人認為會降二碼，但他認為，這不一定是基礎情境，且失業率升高的同時，也代表勞動參與率增加，不是勞動市場惡化，因此維持今年9月降息一碼的預測。

預計接下來聯準會將會回到中立利率，也就是3.5％～3.75％，現在問題是降息步調，若今年降息若比較快、明年就會比較慢，但今年若比較慢，明年就會比較快。

對於美國總統大選，他認為，目前兩黨勝率都是五五波，加上尚未辯論，且過往10月往往有意外情況發生，現在無法預測結果，但除了誰贏得總統大選，還要觀察國會的選舉結果，因為哪一黨掌握國會，將可以影響立法結果、財政政策等。

不過，長線來看，他認為，市場對美國總統大選選前都是當作風險、波動因素，因此往往選後會看到市場鬆一口氣的大漲行情。

對於現在的投資策略，他認為，從過去升息循環、高通膨的環境，股債呈現正相關，現在將回到正常利率環境，未來股債也將回到負相關，因此多元配置將有比較好的效果。

其中，他認為，債券中，公債、投資級債券最為看好，公債看好美國、澳洲、加拿大，新興市場則是各市場的差異性大。股票方面，則是要看個別公司的成長性、品質、資產負債表等，目前較為看好的產業為科技業、金融業，但不同公司的差異性大，重點是資產負債表。

盛宜銘指出，目前強調的是資產配置，也就是多元建構投資組合，不單是股債，產業、類股的多元也相當重要，不會集中在少數類股、個股。

PIMCO除了債券外，也有很大的股票及多元資產平台，有很強的管理歷史跟經驗。管理資產總額，包含全球央行、主權財富基金、退休基金、企業、基金會、大學校務基金與個別投資人將資產託付給PIMCO管理，截至2024年6月30日，PIMCO總資產管理規模為1.88兆美元。

盛宜銘駐於美國加州新港灘，為PIMCO執行副總裁暨投資組合經理人，聚焦於資產配置策略。他擁有15年投資和金融服務業經驗，並持有康乃爾大學作業研究博士學位，專長為統計學和生物統計學，以及普林斯頓大學學士學位。