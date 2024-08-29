大苑子許慶良酪梨布丁鮮奶中杯。（圖／大苑子提供）

大苑子APP限定活動。（圖／大苑子提供）

從夏日的消暑多汁到冬日的溫暖厚實，每種果物都是手搖飲大苑子的創作繆思，業者以台灣水果為主，研發出許多天然新鮮的水果飲品。

酪梨布丁鮮奶嚴選台產酪梨與特A級許慶良鮮乳，更顯滑順香醇，再搭配手工鮮奶布丁增加口感，整杯綿密、濃郁層次豐富。

大苑子專精於使用水果調製飲品，與Red Bull上市就熱賣的紫罐Red Bull巨峰葡萄能量飲，聯手推出Red Bull能量大巨峰，大苑子選用香甜的彰化巨峰葡萄與富含綿密氣泡的Red Bull巨峰葡萄能量飲完美結合，更能顯現出葡萄濃郁的果香，清爽又綿密的氣泡，是夏天消暑的好選擇。

迎接開學季，大苑子推出迎接開學優惠，即日起至31日，憑學生證或著學生制服至全台大苑子消費，即可享布丁奶茶大杯2杯89元優惠；APP則有會員專屬活動 ： 購買「荔枝艾波2杯149元」優惠券(限量1萬張)，原價180元。