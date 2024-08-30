根據台灣銀行牌告匯率，台灣銀行的日圓現鈔賣出價一度來到0.2047元，吸引許多喜歡去日本旅遊的朋友，趁機購買日圓，也有人選擇用日圓進行投資理財，例如投資日股或基金，也有人將資金投入日本房市。

日幣便宜，除了是去日本旅行的好時機，想投資日本市場目前是好的時間點嗎？從三大層面觀察發現，日本經濟正走出失落三十年的低谷，呈現溫和復甦態勢。首先是日本經濟重心的製造業，引領這一波復甦。再者是美中角力戰的效應，受到中國政治風險和地緣政治的雙重考量，日本成為供應鏈轉移首選。第三個層面是日本企業已展開治理改革，增加全球投資人的長期佈局信心。

日本製造備受肯定 指標大型企業引領溫和復甦

日本半導體曾經以高品質和專精技術，稱霸全球，但日本的封閉環境，在全球化趨勢下，逐漸失去優勢。近幾年，日本政府開始傾國家之力，振興半導體產業。2021年3月，日本政府首次發布了《半導體與數位產業戰略》，規劃重振日本半導體產業，包括確保製造基地、與美國合作新一代技術、開發能改變遊戲規則的未來技術等。訂出日本國內生產半導體的企業營收從2020年的5兆日圓（約315億美元），提升到2030年的15兆日圓（約943億美元），以確保日本國內穩定的半導體供給目標。過去三年，日本政府在半導體設備的補助，已達到3.9兆日圓（約245億美元），相當於用日本GDP的0.71%來支援半導體產業；除了日本半導體國家隊Rapidus於北海道設廠，為了強化先進半導體的自給能力，日本也十分歡迎外國企業赴日設廠，例如高額補助美國晶片製造商美光（Micron）設在廣島的工廠，以及支持台積電子公司JASM熊本一廠建設，並承諾將繼續補助台積電續興建熊本二廠。

除了半導體產業的新氣象，日圓疲軟有助於出口企業的競爭力，根據日本財務省6月19日公布報告顯示，5月份出口年增13.5%，連續第六個月成長，漲幅超過經濟學家普遍預期的12.7%，創下2022年11月以來最大漲幅。而為了對抗通膨，日本政府下令全面加薪，日本2024年春鬥（日本勞資雙方於春季舉行的薪資協商）第二次彙整結果，日本企業的調薪幅度平均為5.25%，這也進一步刺激消費、增加內需的正向循環。

在日本企業治理改革部分，由東京證交所帶動改革「促使上市公司提高企業價值」，包括股價低於淨值的上市公司，必須提出改革方案、落實董事會治理透明化、更進一步要求上市公司，將企業價值返還給上市公司的全體股東等。這項改革行動從2014年就開始，日本股東的權益回報逐漸改善，且隨著日本公司治理邁入新階段，對長線資本的投入更具吸引力。

日本經濟重獲目光 現在是進場投資的好時機？

日本經濟不一樣了嗎？日本的產業政策、穩定的經商環境、優渥的人才基礎，都是重新贏得投資人目光的優勢，都成了投資日本的極大助力。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《網路溫度計DailyView》根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近一年（2023/06/06~2024/06/04）討論「日本投資」，網友探討經濟、日圓、基金、產業、政策、半導體、台積電等話題，網友表示「手上日幣可以拿去投資日股，賺一波」、「日幣就是央行讓他們故意貶值來吸引投資」、「其實30年前半導體最強是日本NEC」 、「之前的龍頭基金不錯」、「台灣買日股頗麻煩，不然就是手續費高，直接投基金好像可以」。

看好投資日本優勢，台灣資金持續湧入日本，根據銀行業保守估計，從去年至今，台灣民眾至少有近千億元資金前進日本。像是元大投信去年七月成立的元大日本龍頭企業基金，今年一月開放美元、日圓級別申購，截至六月底總規模已達446億元（資料來源：元大投信；數據截至2024年6月30日），顯示日本市場相關投資的交易熱絡。

元大銀行也順勢推動多項換匯優惠，包含7月開始的「外幣定期定額日日換匯」活動，從原先每月最多可設定扣款6次，調整為可以每日扣款，藉由分批分次固定金額購買外幣，降低匯兌風險；同時還可透過線上換匯享有讓分優惠（美元讓3分、日圓讓0.04分），節省交易成本。

儘管近期日本股市稍顯動盪，許多人也會選擇用日日扣或是百元投資定期定額的方式，加入投資行列，藉由增加扣款次數來平均投資成本，進而降低投資風險，長期紀律投資也能讓定期定額微笑曲線更快發生。為了吸引小資族，元大銀行還祭出了線上定期定額享終身0手續費的優惠，且每月最低申購金額只要100元，讓新手輕鬆跨出投資第一步。

元大日本龍頭企業基金聚焦於精密工業、先進科技及尖端醫療等，投資產業集中於資訊科技及工業的佔比就超過5成（資料來源：元大投信；數據截至2024年6月30日），目前五大標的分別為豐田汽車（Toyota Motor Corporation）、日立製作所（HITACHI）、東京威力科創 (Tokyo Electron Limited)、瑞穗金融集團（Mizuho Financial Group）及三井住友金融集團（Sumitomo Mitsui Financial Group），匯聚了日本多家龍頭企業，網友表示「手續費看起來也不高，條件蠻合理的」、「我看了看他們網站，投資項目好像還不錯 」、「基金選規模大+有名券商開的才有保障+1」。

如果你是投資新手，還不清楚自己的投資習慣，可以參加元大銀行的「我的投資細胞」活動，透過一個簡單的測驗，你可以快速了解自己的投資偏好，活動從2024年7月1日開始，到9月30日結束，參加測驗並完成活動登錄後，還有機會抽取萬元刷卡金，更多活動詳情可至元大銀行官網或掃描圖片中的QR Code連結查詢。

日本擁有許多世界級公司，技術底氣強，如今又有政府政策加持，還有日本企業擴大投資的成長潛力，再加上溫和通膨與公司治理的紅利，預計日本仍將是吸引投資的重點市場之一。

【網路溫度計】提醒您本文為元大銀行及元大投信行銷資訊，並參考網路社群的討論數據做撰寫。任何投資皆有風險，請謹慎評估。

基金警語【元大日本龍頭企業基金】

本基金經金管會核准或申報生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。定期定額報酬率將因投資人不同時間進場，而有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證；本文提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，本基金不歡迎受益人進行短線交易。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

本基金的運用限制、投資風險、基金申購手續費之收取方式和比率、投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及本基金之銷售機構索取，亦可至公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)或本公司網站(www.yuantafunds.com)中查詢。

本基金可能投資於非基金計價幣別之投資標的，當不同幣別間之匯率產生較大變化時，將會影響該基金不同計價幣別之淨資產價值。投資人應特別留意，本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以發行價格計，於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。本基金為多幣別計價之基金，並分別以新臺幣、美元及日圓做為計價貨幣，除法令另有規定或經主管機關核准外，新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以新臺幣為之；美元計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以美元為之；日圓計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以日圓為之。如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者，須自行承擔匯率變動之風險，當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人亦須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。

本基金主要投資於日本證券交易市場交易之有價證券為主，有可能發生投資區域分散性較低，以及類股過度集中之風險。且全球政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率、證券交易市場流動性不足等因素，皆可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。

本基金亦可投資於日本企業發行而於新加坡、香港、美國、英國與德國等國證券交易所交易之有價證券，惟全球經濟環環相扣，各國不同產業之景氣循環將對基金投資績效產生影響。惟本基金不能也無法保證該風險發生之可能性。

本基金I類型受益權單位僅限符合金融消費者保護法第四條規定之「專業投資機構」或「符合一定財力或專業能力之法人」始得申購。I 類型受益權單位之申購，僅得向經理公司為之。

【定期定額警語】投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月06日至2024年06月04日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『日本投資』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。