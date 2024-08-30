路透社報導，在菲律賓與越南簽訂軍事合作的當下，南海情勢充滿緊張氣氛。國際社會也對中國大陸為數眾多的海警船，不停在南海周遭範圍，以及在鄰國專屬經濟海域（EEZ）定期性巡航感到憂心。

政治觀察家認為，越南有一個棘手的問題需要平衡：一方面要反對中國大陸侵犯自己主權的行為，另一方面又需要與這個強大的鄰國保持密切關係。因為這種關係是中越雙方執政的共產黨，花了好幾10年的時間所建立的。

越南決定加入此軍事協議之前，美國的國防盟友菲律賓，跟中國大陸幾乎每隔幾天，在南海有爭議的海域上發生衝突，且這種吵吵鬧鬧的狀況已經持續了一年多。

路透社指出，雖然越南和菲律賓雙方都說自己有南海的南沙群島（Spratly Islands）主權，但這兩國均表示願意合作解決爭端。8月初左右，越菲兩國海岸防衛隊在馬尼拉舉行首次聯合演練，內容包括消防以及搜救等。