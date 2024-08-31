和碩董事長童子賢今出席「2024啟思國安青年營」並演講，他強調台積電是台灣的驕傲，但若未來只給昂貴且不穩定的電，只會逼死產業，因此他提倡核綠共存，且若台灣要大量仰賴綠電，需要6個台北市的面積架設太陽能板才能滿足台灣一半用電需求。

童子賢說明近年綠色經濟起飛的重要並預測，10年內加油站會消失，只剩現在的4分之1到3分之1，其他都被充電樁取代，產業也會隨之改變。他說，綠色經濟理想很好，但也打趣表示，他在台北開車不排煙，但都排到盧秀燕那邊去，也就是若綠色經濟是自己不排煙，是其他地方排煙，只是零和，白忙一場。

童子賢說，全世界有55％的碳被中國燒掉，但是他們能源結構兩極化，綠能比台灣好3倍，占30％左右，台灣只有16.3％，台灣一但拿掉核能，綠電剩下10.6％，且其近年也大量蓋核電廠，想擺脫燃煤。

童子賢說，綠色經濟需要努力，台灣一年碳排放2.7億噸，若僅靠種樹救地球，需要6.5個台灣大小的土地，且上面沒有人、沒道路才可以。

童子賢表示，未來得核融合者得天下，產值將比電腦大8-10倍，且不排碳，原料是海中的重水，取之不盡用之不竭。新能源、新經濟也包含小型模組化反應爐（SMR），優點是很方便，不過要研究的方向不是怎麼發電，該技術50年前早就成熟，用在航母跟潛艇上，不過當時軍事用途為主，成本高，也要注意安全性，若被劫持不能有安全問題。

童子賢肯定台灣半導體有能力往外投資，是驕傲，更被日本媒體視為喚醒日本經濟契機，但優勢能維持多久？因此他呼籲，供電要穩定，否則需要大量用電的產業卻給昂貴卻不穩定電，只會逼死這個產業。

童子賢指出，根據聯合國IPCC，核能現在佔全世界平均9.1％，水力占14.2％。而太陽能是5.5％、風力是7.8％，加起來也只占13.3％，且有這項數字是全球30年努力得來的，更是藉由核能與水力幫助，不過水力發電因為過去主要河流都被攔阻，蓋設水壩、水庫，只會越來越少。

不過童子賢也說，核能有機會和太陽能與風能一樣，有建設就會進步，但是要他相信綠電要2030年大躍進到占比一上是不可能，所以他才提倡核綠共存，僅靠風電、光電獨木難撐。

童子賢也指出，太陽能、風能使用壽命約20、 25年，若台灣只倚賴這兩者，需要6個台北市的面積架設太陽能板才能滿足台灣一半用電，但是台灣寸土寸金，哪來6個台北市的大小。