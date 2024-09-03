Stolen bases 44, 45 and 46 all in one game! What a Sho. pic.twitter.com/DmoU9v2O3M — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 2, 2024

道奇巨星大谷翔平劍指史無前例的50轟50盜紀錄，他3日在客場對戰響尾蛇跑出3次盜壘，本季第2度單場3盜，個人成績來到44轟46盜。其實大谷在達陣43轟43盜的時候已經是大聯盟第一人了，接下來每一步都只是把障礙堆得更高。

前一戰大谷打擊槓龜沒機會盜壘，此戰他首打席敲安，但是隊友貝茲（Mookie Betts）內滾形成雙殺打。第4局大谷選到四壞保送，這次他抓準機會盜二壘了，碰巧貝茲中途收棒（check swing）轉移了投捕注意力，大谷輕鬆進帳第44盜。

第7局大谷又是安打上一壘，響尾蛇捕手卡斯提洛（Adrian Del Castillo）看大谷離壘很遠，準備好要抓他了，接球之後立即精準地傳向二壘，但是大谷的腳程超過他們做完整套傳球的速度，第45盜！

響尾蛇以為大谷該歇個腳了，不料大谷盜向三壘，響尾蛇左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery，先發被降為牛棚）投了挖地瓜的曲球，捕手卡斯提洛勉強擋下，來不及傳三壘，大谷第46盜！響尾蛇見事已至此，直接敬遠請貝茲上一壘，結果弗里曼（Freddie Freeman）高飛犧牲打送回大谷得分。

大谷第8局再度獲得四壞保送，不過前面有跑者所以沒盜壘，他4打數2安打2保送3盜壘，本季盜壘成功率是驚人的92%。道奇終場11比6獲勝。