大谷翔平被觸身球打到。（美聯社）

MAKING HISTORY.



THE FIRST 43/43 SEASON EVER BELONGS TO SHOHEI OHTANI! pic.twitter.com/4u56NT7TtM — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 31, 2024

道奇31日對戰響尾蛇，先發左投柯蕭（Clayton Kershaw）第2局左腳趾疼痛提前退場，還挨了卡洛爾（Corbin Carroll）陽春炮，一共丟掉3分。柯蕭這次又是被隊友救回來，弗里曼（Freddie Freeman）首局兩分炮，大谷翔平第8局也敲了本季第43轟，他另在第2局跑出第43盜。終場道奇10比9險勝。

大谷翔平開賽首打席二壘打，這是他本季第30支二壘打，生涯首度達陣30-30-30（二壘打、全壘打、盜壘）。大谷第2局挨了響尾蛇投手蓋倫（Zac Gallen）的觸身球上壘，隨即盜二壘報復，本季第43盜。

道奇捕手威爾史密斯（Will Smith）第7局炸裂3分彈擴大領先，大谷第8局在兩好球之後等到一顆失投的紅中，果斷出棒轟成反方向全壘打！

退役球星索利安諾（Alfonso Soriano）曾在2006年締造46轟、41盜、41支二壘打的40-40-40超強紀錄，大谷現在還差10支二壘打，不過他已經改寫退役球星A-Rod的單季42轟42盜紀錄，成為史上首位43/43的超級打者。

道奇現在面臨先發投手短缺，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）手肘受傷不確定何時歸隊，山本由伸持續在小聯盟投復健賽。此戰柯蕭早退，道奇動用7位牛棚投手車輪戰，消耗相當大，還在9局下連丟4分險遭翻盤。